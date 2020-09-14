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أسعار صرف العملات لهذا اليوم

14 أيلول / سبتمبر 2020 08:57

صرف العملات
صرف العملات

غزة- الرأي:

 أسعار صرف العملات مقابل الشيكل لليوم الاثنين، كما يأتي:

الدولار الامريكي:3.43 ش.

الدينار الاردني:4.84 ش.

اليورو الاوروبي:4.06 ش.

الجنيه المصري:0.21 ش

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