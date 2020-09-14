أسعار صرف العملات لهذا اليوم

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل لليوم الاثنين، كما يأتي:
الدولار الامريكي:3.43 ش.
الدينار الاردني:4.84 ش.
اليورو الاوروبي:4.06 ش.
الجنيه المصري:0.21 ش
عاجل |
14 أيلول / سبتمبر 2020 08:57
غزة- الرأي:
أسعار صرف العملات مقابل الشيكل لليوم الاثنين، كما يأتي:
الدولار الامريكي:3.43 ش.
الدينار الاردني:4.84 ش.
اليورو الاوروبي:4.06 ش.
الجنيه المصري:0.21 ش
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