أسعار صرف العملات لهذا اليوم

08:49قفازات إلكترونية تنقل الشعور باللمس مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي

08:50الاحتلال يعتقل مواطنًا من الخليل المحتلة

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