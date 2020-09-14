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مبادرة همة شباب

تنافس في الخير بين مجالس وهيئات الكتلة الإسلامية في الجامعات

14 أيلول / سبتمبر 2020 09:17

تنافس في الخير بين مجالس وهيئات الكتلة الإسلامية في الجامعات
تنافس في الخير بين مجالس وهيئات الكتلة الإسلامية في الجامعات

غزة- الرأي

 انطلق سباق الخير بين هيئات ومجالس الطلاب التابعة للكتلة الإسلامية في جامعات قطاع غزة، مع إعلان حالة الطوارئ في قطاع غزة بسبب جائحة كورونا.

وحول تفاصيل مبادرة همة شباب تحدث م. أمجد مزيد نائب رئيس الكتلة الإسلامية وقال:" منذ الإجراءات السابقة التي كانت في شهر مارس أطلقنا مبادرة همة شباب لمساعدة ومعاونة الطلاب في تسيير أمور دراستهم الجامعية، ونكررها اليوم ونحث كافة المجالس والهيئات التي لديها القدرة على طرح مبادرات تساعد وتساهم في تخفيف الأعباء وحل المشاكل العالقة للطلاب في جامعاتهم".

وأفاد م. محمد الجمل عضو الهيئة الإدارية للكتلة الإسلامية، أن مجالس الطلاب والهيئات تستعد في هذه المرحلة للبدء بتنفيذ حملة الكتاب الجامعي والتصوير المخفض.

ونوه إلى أن مجلسي الجامعة الإسلامية والكلية الجامعية للعلوم التطبيقية قدما مبادرة لتوصيل الكتب اللازمة للطلاب إلى بيوتهم وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة لتسهيل تحركهم ومساعدة الطلاب.

وأضاف بأن جامعة الأقصى قدمت مبادرة لحل إشكاليات التسجيل والمراجعات فأعلنت للطلاب التسجيل عبر رابط إلكتروني وتمكنت الهيئة الطلابية من حل ما يزيد عن 200 مشكلة بالتنسيق والتعاون مع إدارة الجامعة.

 

وأفاد الجمل أن هناك الكثير من المبادرات الأخرى قيد التنفيذ وأخرى قيد الدراسة وكلها في إطار خدمة الطالب وتذليل كافة الصعاب أمامه.

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تنافس في الخير بين مجالس وهيئات الكتلة الإسلامية في الجامعات

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