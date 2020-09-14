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تعاملت مع 105 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن

النيابة العامة تحقق في 188 قضية بشأن الاستقرار المجتمعي

14 أيلول / سبتمبر 2020 09:22

النيابة العامة تحقق في 188 قضية بشأن الاستقرار المجتمعي
النيابة العامة تحقق في 188 قضية بشأن الاستقرار المجتمعي

غزة- الرأي

قالت النيابة العامة إنها  حققت في188 قضية على مستوى محافظات قطاع غزة أمس الأحد، شملت 48 قضية تتعلق بجرائم النشر وتداول الإشاعات والأخبار الكاذبة.

وأفادت النيابة العامة خلال الموجز اليومي لإجراءات النيابة العامة لتحقيق الأمن والاستقرار المجتمعي،  أنها تعاملت مع 30 قضايا تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة،عدا عن تعاملها مع 5 من القضايا  تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات وعدم الالتزام بحظر التجوال والحجر الصحي .   

كما ذكرت النيابة العامة خلال تقريرها ليوم أمس، أنها تعاملت مع105 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي.

وأضافت النيابة العامة أنها اتخذت وفق المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات، في حين  عمدت النيابة العامة إلى توقيف 20 متهم على مختلف القضايا المذكورة.
فيما استمرت الإجراءات بحق الآخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.

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