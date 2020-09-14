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وتنظيف 13 طن مخلفات محطات الصرف الصحي

بلدية خان يونس تجري صيانة لـ 17 خط مياه

14 أيلول / سبتمبر 2020 10:28

بلدية خان يونس تجري صيانة لـ 17 خط مياه وتنظيف 13 طن مخلفات للمحطات
بلدية خان يونس تجري صيانة لـ 17 خط مياه وتنظيف 13 طن مخلفات للمحطات

خان يونس- الرأي

أكدت بلدية خان يونس أن طواقم لجنة طوارئ جائحة كورونا لا تزال تبذل جهوداً مستمرة تجري على مدار الساعة من أجل تأمين وصول خدمات البلدية وتحسينها بالشكل المطلوب من أجل التخفيف من حدة المعاناة القائمة في ظل الظروف الحالية.

وأوضحت البلدية أنه خلال الساعات القليلة الماضية قامت طواقم الطوارىء بتنظيف (13) طن مخلفات من محطات الصرف الصحي وذلك ضمن الاستعدادات المكثفة لاستقبال موسم الشتاء وكذلك لمنع ارتفاع منسوب مياه الصرف الصحي بداخل المحطات حتى لا تحدث مكاره صحية في ظل الجائحة.

كما أفادت أنه تم صيانة وتسليك (17) خط مياه وشبكات صرف صحي بشوارع متفرقة بالمدينة.

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