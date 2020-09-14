الصحة بغزة تعلن تسجيلها 108 إصابات جديدة بفيروس كورونا

غزة- الرأي:

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، أنها سجلت 108 إصابات جدديدة بفيروس كورونا، وسجلت أيضًا 27 حالة تعافي من الفيروس، وإليكم ملخص التقرير اليومي للوزارة:

ملخص التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة

الاثنين 14/9/2020 الساعة 10:35 صباحا

عدد العينات الجديدة التي جرى فحصها 1582 عينة

تسجيل (108) اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية.

تعافي 27 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

اجمالي تراكمي للمصابين منذ مارس الماضي 1927 اصابة منها/

حالات نشطة حاليا 1669 حالة

متعافين 243 حالة

وفيات 15 ( 14 من داخل المجتمع و 1 من العائدين )

غرفة عمليات الطوارئ في وزارة الصحة تتابع تطورات الحالة الوبائية وتعتمد سياسات جديدة لفترة عزل المصابين والمخالطين.

نحتاج الى اعلى درجات المسؤولية و تضافر الجهود من أجل الخروج من هذه المرحلة الحساسة من تفشي الوباء باقل الخسائر واكثر المكاسب.

ندعو الجميع الى عدم التراخي أو الاستهتار في اجراءات الوقاية لحظة واحدة لان استهتاركسيقتلاحبابك

نؤكد على الجميع الالتزام التام بالضوابط الصحية وارتداء الكمامة وغسيل اليدين والتباعد الجسدي والابتعاد عن التجمعات من اجل سلامة الفرد والاسرة والمجتمع

نؤكد على حماية كبار السن وذوي الامراض المزمنة والاطفال وضعيفي المناعة بالالتزام التام بضوابط السلامة وعدم خروجهم من المنازل الا للضرورة.

لازلنا في مرحلة الاستجابة التي تحقق التوازن بين استمرار جهود التقصي وتلبية احتياجات المواطنين وفق الضوابط الصحية.