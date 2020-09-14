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"صندوق دعم الشباب" يستأنف العمل لاستكمال صرف المنحة القطرية للزواج

14 أيلول / سبتمبر 2020 10:48

"صندوق دعم الشباب" يستأنف العمل لاستكمال صرف المنحة القطرية للزواج

غزة- الرأي

استأنف صندوق دعم الشباب الفلسطيني، عمله صباح أمس الأحد بصورة جزئية، لاستكمال الإجراءات الخاصة بصرف المنحة القطرية للزواج، بعد توقف العمل خلال الأسبوعين الماضيين إثر ظهور حالات من الإصابات بفيروس "كورونا" في محافظات غزة.


وأوضح عصام الهبيل مدير عام صندوق دعم الشباب، أن العودة الجزئية للعمل تتم وفق الإجراءات الوقائية مع التزام التباعد ولبس الكمامة الطبية والتعقيم.

وقال الهبيل أن حضور المستفيدين من منحة الزواج مقتصر فقط على من يتم التواصل معه شخصيا من قبل العاملين في الصندوق لغرض استكمال الإجراءات واستلام المنحة.


وأكد أن إدارة الصندوق ستعمل على تسهيل الإجراءات ومراعاة إغلاق المحاكم النظامية والعمل الجزئي في المحاكم الشرعية وتوفير الترتيبات المناسبة لضمان إنهاء كافة الأوراق الرسمية المطلوبة لإتمام الحصول على المنحة.

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