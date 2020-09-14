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خلال ترأسه اجتماع خلية أزمة” كوفيد 19″

"أبو سلمية" يناقش آلية دخول المرضى لمستشفى الشفاء الطبي

14 أيلول / سبتمبر 2020 10:55

أبو سلمية خلال ترأسه اجتماع خلية أزمة” كوفيد 19″
أبو سلمية خلال ترأسه اجتماع خلية أزمة” كوفيد 19″

غزة- الرأي

ترأس مدير عام مجمع الشفاء الطبي د. محمد أبو سلمية ، اجتماع خلية ” كوفيد19 ” بحضور أعضاء خلية الأزمة، و ذلك في إطار متابعة مستجدات فيروس كورونا والاطلاع أولاً بأول علي العمل بأقسام المجمع .


 وأكد المجتمعون بضرورة دخول المرضى جميعاً من مركز الفرز في العيادات الخارجية ودخول مرافق واحد فقط مع المريض ولن يتم تغيره، وإغلاق جميع بوابات المستشفى، وإجراء فحص PCR لجميع المرضى والمرافقين معاً مع استمرار إجراء فحص PCR لجميع الطواقم العاملة بالمجمع، كما ويتم استئناف العمل بعمليات الأورام ضمن وسائل الوقاية والسلامة والإجراءات الاحترازية.


كما و أشار د. أبو سلمية خلال الاجتماع الي سرعة تجهيز قسم حالات الجهاز التنفسي والتي تحتاج إلي دخول مستشفى ، وتجهيز سريرين عناية مركزة للحالات المشتبه بها في” مبني القدس” الطابق الأول ، والعمل علي تجهيز غرف عزل في جميع الأقسام لجميع الحالات .

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