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مختبر شهداء الاقصى يشرع بحملات تبرع بالدم

14 أيلول / سبتمبر 2020 11:03

مختبر شهداء الاقصى يشرع بحملات تبرع بالدم
مختبر شهداء الاقصى يشرع بحملات تبرع بالدم

غزة- الرأي

أجرت دائرة المختبر وبنك الدم في مستشفى شهداء الاقصى، وسط قطاع غزة، على مدار الايام الثلاثة الماضية،  حملات للتبرع بالدم توزعت داخل المستشفى و خارجها.

وأضحت إدارة مستشفى شهداء الأقصى أنه تم إحضار المتبرعين الى المستشفى، وذلك مع مراعاة اجراءات الوقاية و السلامة من توزيع الكمامات على المتبرعين وقياس درجات الحرارة ومراعاة التباعد بين المتبرعين.


وأفادت أن  طاقم المختبر  شارك بكافة الأجهزة والمعدات في حملة نظمها المجتمع المحلي في مدينة دير البلح، بالتنسيق مع الصحفي معالي ابو سمرة، وقامت بعملية سحب وحدات الدم  لصالح المستشفى.


ولفتت إلى أن حصيلة هذه الحملات بلغت ما يقارب 35 وحدة دم يستفيد منها مرضى الفشل الكلوي والثلاسيميا والسرطان وحالات الولادة .


وتقدم مدير دائرة المختبر و بنك الدم ا. رياض مقداد بجزيل الشكر و التقدير لرئيس قسم بنك الدم ا. عبدالله وشاح وزملاؤه في المختبر و بنك الدم على هذا الجهد العظيم في ظل الظروف الصعبة.

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