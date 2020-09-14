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خلال اجتماعها مع المستشارين والمدراء العامون ومدراء الدوائر

بلدية غزة تبحث خطة التعايش مع جائحة كورونا في الفترة القادمة

14 أيلول / سبتمبر 2020 11:52

بلدية غزة تبحث خطة التعايش مع جائحة كورونا في الفترة القادمة
بلدية غزة تبحث خطة التعايش مع جائحة كورونا في الفترة القادمة

غزة- الرأي

عقدت بلدية غزة  اجتماعًا للمستشارين والمدراء العامون ومدراء الدوائر؛ لبحث خطة التعايش مع جائحة كورونا في الفترة القادمة.
وأكد نائب رئيس البلدية م. أحمد أبو راس، أن البلدية كيان أساسي في المجتمع ولا غنى عنه من اجل تقديم الخدمات للسكان، حيث كانت دائما وأبدًا إلى جانب كافة المؤسسات الوطنية والمجتمعية في خدمة المواطنين.
وشكر أبو راس طواقم البلدية التي تقف في خط الدفاع الأول عن صحة وسلامة المواطنين وفي مواجهة فيروس كورونا إلى جانب الطواقم الطبية والأجهزة الأمنية والشرطية.
وأشار إلى الدور المهم الذي تبذله البلدية في جمع وترحيل النفايات ولا سيما مخلفات مراكز الحجر الصحي والمنازل المحجورة والتخلص الآمن من هذه النفايات وفق البروتوكل المعتمد لذلك، وتوصيل المياه ومنع طفح مياه الصرف الصحي وصيانة الطرق ومراقبة الأغذية ونقاط البيع وتسهيل وصول السكان للاحتياجات الأساسية في ظل تقييد الحركة.
وناقش المجتمعون الإجراءات المتبعة في البلدية منذ اعلان حالة الطوارئ وآلية العمل في كافة القطاعات بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
ووضع المجتمعون ملاحظات على الخطة المعدة من لجنة الطوارئ وقدموا تصورات مبدئية لكيفية تشغيل مرافق ومراكز البلدية الخدماتية لتقديم الخدمات للسكان في القطاعات المختلفة.

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