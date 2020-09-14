"السياحة " تتفقد المناطق والمنشآت السياحية للحفاظ على حالة الإغلاق

غزة- الرأي

واصلت وزارة السياحة والاثار، خلال الايام الماضية جولاتها التفقدية على عشرات المنشآت و المناطق السياحية في قطاع غزة بهدف التأكد من تطبيق الحظر انسجاماً مع استمرار حالة الطوارئ .

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن طواقمها برفقه مباحث السياحة نفذوا العشرات من الجولات الميدانية خلال الايام الماضية على الكثير من المناطق والمنشآت السياحية، مع التركيز على بعض المناطق التي تشهد تحركات واضحة للمواطنين ، كشارع الرشيد غرب غزة ، ومنطقة الكورنيش وشاطئ البحر.

وأضافت أن طواقمها لاحظت في اليومين الاخيرين استهتار واضح من المواطنين، في أكثر من منطقة، وحركة متزايدة في الاماكن العامة وتنزه على شاطئ البحر مما يشكل خطر على الوضع الصحي وامكانيه اتساع رقعة انتشار فيروس كورونا

وأشارت وزارة السياحة والأثار ان طواقمها تعاملت مع المواطنين بسياسة التوعية من جهة بخطورة التجمعات والخروج من دون حاجة طارئة، ومن جهة اخرى تعاملت حسب القانون مع بعض المخالفين الذين رفضوا الالتزام بتعليمات الطوارئ واخلاء الاماكن والعودة الى منازلهم .

كذلك تفقدت طواقم الوزارة بعض الاماكن الاثرية في القطاع والتي لا تزال تخضع لقرار الاغلاق منذ قرار لجنة المتابعة بإعلان حالة الطوارئ، للتأكد من عدم المساس او العبث بها، ورغم عدم وجد زوار لتلك الاماكن الا انها قامت بتعقيم لتلك الاماكن .