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بالصور| الاقتصاد تحرر 20 محضر إتلاف لمواد غذائية خلال 227 زيارة

14 أيلول / سبتمبر 2020 01:07

الاقتصاد تحرر 20 محضر إتلاف مواد غذائية خلال 227 زيارة
الاقتصاد تحرر 20 محضر إتلاف مواد غذائية خلال 227 زيارة

غزة- الرأي

قالت وزارة الاقتصاد الوطني، خلال تقريرها اليومي،  إن  طواقم حماية المستهلك نظمت 227 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق .


وذكرت الوزارة في بيان وصل "الرأي" نسخة منه اليوم الأثنين، إنه تم خلال هذه الزيارات تحرير 37 محضر ضبط بحق تجار مخالفين للأسعار .

وأشارت إلى أنها نفذت 18 جولة ميدانية للمحلات التجارية، فيما تم تحرير 20 محضر إتلاف لمواد غذائية وأجبان منتهية الصلاحية.

 

وأفادت الوزارة  بأنها أجرت جولات مكثفة بالتعاون مع وزارة الزراعة ومباحث التموين على مزارع البيض لإلزام أصحابها بضرورة الالتزام بالأسعار المعتمدة .

 

 ونوهت الوزارة أن طواقمها تعمل جولات  تفتيشية على فترتين صباحية ومسائية ، كما  تتلقى طاقمها عشرات البلاغات يوميا ويتم التعامل معها فورا .

الاقتصاد تحرر 20 محضر إتلاف مواد غذائية خلال 227 زيارة 119528591_1754745218006929_6135906012870984293_o 119510533_1754745288006922_4990479591733256279_o 119508094_1754745378006913_6824646429769702876_o 119563978_1754744261340358_1154285558808536133_o 119476477_1754744031340381_7670222352523118260_o 119523245_1754745168006934_8531858989648981650_o 119584720_1754745321340252_4013276460100392333_o 119539044_1754745331340251_3549641733837689945_o 119564726_1754745138006937_8299900883638807737_o 119450677_1754745131340271_459576677210481975_o 119560786_1754743351340449_6967052754616104180_o 119460676_1754745081340276_7066921159149120744_o
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