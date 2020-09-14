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بـ 400 لتر معقمات

بلدية خان يونس: رش وتطهير 6 مناطق ومنازل المحجورين

14 أيلول / سبتمبر 2020 01:35

بلدية خان يونس: رش وتطهير 6 مناطق ومنازل المحجورين
بلدية خان يونس: رش وتطهير 6 مناطق ومنازل المحجورين

خان يونس- الرأي

قام الفريق المختص بدائرة الصحة والبيئة في بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة بحملة رش وتطهير (6) مناطق بالمدينة والأحياء المختلفة بالإضافة إلى منازل المحجورين بـ (400) لتر معقمات.

ويأتي ذلك ضمن المساعي المبذولة التي يتم تنفيذها من أجل حماية المجتمع من فايروس كورونا ومنع تفشيه للحفاظ على الصحة والسلامة العامة.


وشملت عملية الرش والتطهير شارع أبو الريش في بلوك (G) بالمخيم، وشارع الهلال الجديد ومنازل المحجورين في حي الأمل وعدد من النقاط الشرطية الواقعة غرب المدينة، بالإضافة إلى متابعة تعقيم مبنى البلدية الرئيس بعد الاعلان عن فتح مركز خدمات الجمهور أمام المواطنين للتقدم بمعاملاتهم المختلفة ضمن الاجراءات والضوابط الاحترازية والوقائية المتبعة.

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