بلدية خان يونس تجمع وترحل 110.5 نفايات و60 كوب ردميات من المدينة

خان يونس- الرأي

جمع العاملين في قسم صناع الجمال بدائرة الصحة والبيئة ببلدية خان يونس (110.5) طن نفايات من شوارع المدينة والأحياء المختلفة، وكذلك منازل المخالطين والمحجورين وترحيلها إلى المكب الواقع شرق بلدة الفخاري جنوب خان يونس، وذلك في إطار المساعي المبذولة من قبل بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة لتعزيز النواحي البيئية والصحية في ظل جائحة كورونا.



كما تم جمع (60) كوب ردميات من أحياء معن وقاع القرين والمنارة ضمن خطة تجميل الشوارع والحفاظ على نظافتها في ظل الظروف الحالية التي تتطلب تضافر كل الجهود من أجل الحفاظ على البيئة المحيطة.