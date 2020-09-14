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قوات الاحتلال تخطر بهدم منزل ووقف بناء أخرى بالخليل

14 أيلول / سبتمبر 2020 03:13

الضفة المحتلة-الرأي:

أخطرت سلطات الاحتلال يوم الإثنين، بهدم منزل ووقف البناء في أخرى بفي قرية تواني جنوبي الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت صباح اليوم قرية تواني، وسلمت المواطن محمود أبو عرام إخطارًا بهدم منزله، وأخطرت أيضًا بهدم منزل المواطن أبو عرام عدة مرات خلال السنوات السابقة، ويأوي المنزل المُخطر بالهدم أسرة مكونة من عشرة أفراد.

وفي السياق، سلمت قوات الاحتلال المواطنين محمد ومصعب ربعي إخطارات بوقف العمل في منزليهما، وصادرت محطة لبيع السولار على مدخل بلدة يطا الشمالي، تعود لعائلة أبو رجب.

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