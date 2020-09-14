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السجن المؤبد 3 مرات و 20 عاما للمستوطن حارق عائلة دوابشة

14 أيلول / سبتمبر 2020 04:36

عائلة دوابشة
عائلة دوابشة

الداخل المحتل-الرأي:

حكمت محكمة تابعة للاحتلال، بالسجن المؤبد 3 مرات و20 عاما على المستوطن الذي أدين بقتل عائلة دوابشة حرقا في قرية دوما بنابلس شمال الضفة المحتلة عام 2015.

وذكرت "هيئة البث الرسمية الإسرائيلية" (مكان) أن محكمة اللد أنزلت عقوبة السجن المؤبد 3 مرات على المستوطن بن أوليئيل الذي أضرم النار بمنزل عائلة دوابة وتسبب بمقتل والدي العائلة وطفلها.

ولفتت إلى أنه من المقرر أن يتم النطق بقرار العقوبة بحق مستوطن يدعي الاحتلال أنه "قاصر" شارك مع بن أوليئيل في العملية بعد غد الأربعاء.

وكانت المحكمة قد ردت الأسبوع الماضي طلب المدان تبرئة ساحته استنادا إلى ما قاله احمد دوابشة ابن العائلة الذي نجا من الحريق في حديث لصحفيين لما فيه من تناقضات مع ما جاء في لائحة الاتهام.

إلا أن المحكمة قد جزمت ان ما قاله احمد دوابشة لا يثير أي شك في إثبات تهمة المتهم عملا بان دوابشة كان في الخامسة من العمر وقت وقوع الحادث.

كما أدين بن أوليئل بمحاولتين لارتكاب عملية قتل وبالتآمر على ارتكاب جريمة على خلفية عنصرية.

وكان عميرم بن اوليئل قد اعترف 3 مرات في ارتكاب الجريمة إلا أن المحكمة قد ردت اعترافين منها قائلة انهما انتزعتا منه عن طريق ممارسة الضغوط الجسدية عليه إلا أنها أقرت اعترافه الثالث.

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