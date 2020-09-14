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في رسالة شكر عقب اعتقال "الصوفي"

"عوض" يشيد بأداء الداخلية في حفظ الأمن

14 أيلول / سبتمبر 2020 05:59

غزة- الرأي

وجّه رئيس متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة، د. محمد عوض، اليوم الاثنين، رسالة شكر وتقدير لوزارة الداخلية والأمن الوطني وأجهزتها الأمنية والشرطية، عقب إلقاء القبض على المتهم الرئيس بجريمة قتل المناضل "جبر القيق".

جاء ذلك، خلال استقبال عوض في مكتبه بمدينة غزة، وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني اللواء توفيق أبو نعيم، وتسليمه رسالة الشكر.

وقدّم "عوض الشكر لوزارة الداخلية والأمن الوطني، وطواقمها وأجهزتها الأمنية والشرطية كافة، على جهوزيتها العالية، وجهودها في متابعة قضية مقتل المناضل "القيق"، حتى الوصول إلى الجناة، تحقيقاً لمبدأ العدالة والقانون.

وأشاد بالجهود الكبيرة التي تبذلها الوزارة وأجهزتها في حفظ الأمن وترسيخ مبدأ سيادة القانون، وحماية الوطن والمواطن.

وعبّر عن فخره واعتزازه بأجهزة الأمن والشرطة في غزة، التي "تمثل صمام أمان لشعبنا الفلسطيني، وتتمتع بقدر عالٍ من المسؤولية والمهارة المشهود لها في كل المحطات".

من جانبه، عبر اللواء أبو نعيم عن امتنانه للدكتور عوض على اهتمامه، مؤكداً أن وزارة الداخلية بكافة أجهزتها ستبقى عند مسؤولياتها، وستواصل القيام بواجبها في خدمة شعبنا الفلسطيني، والحفاظ على أمنه واستقراره.

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