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"عوض" يشيد بدور الإعلام الحكومي في مواجهة "كورونا"

14 أيلول / سبتمبر 2020 06:42

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة - الرأي

أشاد رئيس متابعة العمل الحكومي د. محمد عوض بالدور البارز للمكتب الإعلامي الحكومي في إبراز جهود المؤسسات الحكومية، وتوعية المواطنين حرصا على سلامتهم في ظل إنتشار فيرةس كورونا في قطاع غزة.

وقال عوض في رسالة شكر وجهها لرئيس المكتب سلامة معروف: "إننا نتابع بشكل مستمر جهودكم المبذولة بالتنسيق مع كافة المؤسسات الحكومية ذات العلاقة ضمن الإجراءات الحكومية لمواجهة فيروس كورونا".

وتقدم بالشكر الجزيل لطواقم المكتب الإعلامي الحكومي والمؤسسات الإعلامية الشريكة (المحلية والدولية) بكافة أجنحتها الإعلامية الذين يؤدون رسالتهم الإعلامية بمهنية عالية ودور بارز.

ودعا عوض في رسالته المكتب الإعلامي إلى استمرار العطاء بالتنسيق مع المؤسسات الحكومية، وحث على تعزيز وسائله وأدواته لإيصال الرسالة الإعلامية بشكل أجمل وأوضح لكافة شرائح المجتمع بما يرفع مستوى وعي شعبنا في مواجهة هذه الجائحة.

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