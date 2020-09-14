الصحة: فتح ثلاثة مراكز صحية لتطعيم الأطفال بغزة والشمال

غزة- الرأي:

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، عن فتحها غدًا الثلاثاء، ثلاثة مراكز صحية لإعطاء التطعيمات اللازمة للأطفال، بغزة والشمال.

وقال رئيس قسم التطعيمات في الوزارة "يوسف اليعقوبي"، "سنفتح ثلاثة مراكز صحية لإعطاء التطعيمات اللازمة للأطفال، منها مركز في حي الشيخ رضوان، ومركزين في شمال القطاع وهم مركز "شهداء جباليا"، ومركز "شهداء بيت لاهيا".

وأكد خلال حديثه لإذاعة الرأي، نقوم بفتح المراكز تدريجيًا، أنه سيتم تباعًا فتح باقي المراكز الصحية وحسب التطورات على الأرض في ظل جائحة كورونا.

وأوضح اليعقوبي أنه تم تقسيم الأطفال إلى فئات عمرية معينة، منها يومين للمواليد ويوم واحد لعمر شهر ويومين لعمر شهرين ويومين لعمر أربعة شهور ويومين لعمر ستة شهور، ويومين لعمر سنة، ويومين لعمر سنة ونصف.

ونوه إلى وجود بعض الإجراءات المتبعة في المراكز الصحية للتقليل من الازدحام أو نقل العدوى منها: وجود نقطة فرد قبل الدخول يتم فيها قياس درجة الحرارة، ويتم استبعاد أي شخص لديه ارتفاع في درجة الحرارة، وفي داخل المركز هناك أكثر من نقطة لإعطاء اللقاحات لتجنب حدوث أي ازدحام.

ولفت اليعقوبي إلى أن تأخر الطفل عن تلقي اللقاح لا يشكل أي خطر صحته لكن الالتزام بالتطعيمات شيء مميز للحفاظ على مناعة الأطفال.

وشدد على وجود تنسيق عالي المستوى بين وزارة الصحة ووكالة الغوث، لفتح مراكز الوكالة لإعطاء تطعيمات الأطفال، حيث فتحت بعض المراكز وتقوم باستدعاء الأطفال تلفونيا لتجنب ازدحام المراكز.