الإعلامي الحكومي يوجه رسالة ارشادية لكافة مواطني القطاع

وجه المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، رسالة نصية ارشادية بإجراءات الوقاية من فيروس كوورنا لجميع المواطنين في قطاع غزة، وذلك عبر هواتفهم المحمولة.
وأكد المكتب في تصريح مقتضب للرأي، أن هذا التوجيه يأتي في سياق جهود التوعية وحث المواطنين على الالتزام باجراءات الوقاية والسلامة الشخصية للحد من انتقال العدوى، وذلك بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالتعاون مع شركتي "جوال" و"أوريدو".
وتمنى المكتب في رسالته السلامة التامة للمواطنين، حاثًا إياهم على ضرورة الالتزام بالتباعد البدني وارتداء الكمامة، واتباع التوجيهات الحكومية بالخصوص من أجل حماية أنفسهم ومجتمعهم.