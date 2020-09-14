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الإعلامي الحكومي يوجه رسالة ارشادية لكافة مواطني القطاع

14 أيلول / سبتمبر 2020 09:13

شعار وزارة الاعلام المكتب الاعلامي الحكومي
شعار وزارة الاعلام المكتب الاعلامي الحكومي

غزة- الرأي:

 وجه المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، رسالة نصية ارشادية بإجراءات الوقاية من فيروس كوورنا لجميع المواطنين في قطاع غزة، وذلك عبر هواتفهم المحمولة.

وأكد المكتب في تصريح مقتضب للرأي، أن هذا التوجيه يأتي في سياق جهود التوعية وحث المواطنين على الالتزام باجراءات الوقاية والسلامة الشخصية للحد من انتقال العدوى، وذلك بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالتعاون مع شركتي "جوال" و"أوريدو".

وتمنى المكتب في رسالته السلامة التامة للمواطنين، حاثًا إياهم على ضرورة الالتزام بالتباعد البدني وارتداء الكمامة، واتباع التوجيهات الحكومية بالخصوص من أجل حماية أنفسهم ومجتمعهم.

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