5 طرق فعالة للمحافظة على قلبك

قد يعتقد الكثيرون أن مشاكل القلب نابعة من العيوب الخلقية أو نتيجة الحزن الشديد، مما يؤثر على صحة القلب والأوعية الدموية ، ولكن هناك عادات خطيرة تؤثر على صحة القلب وتهدد الحياة بالخطر أبرزها التدخين والنظام الصحى السيئ وعدم ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

وحسب ما ذكره موقع harvardهناك 5 طرق فعالة تساعدك على الحفاظ على صحة قلبك وحمايته من المشاكل والجلطات التى يتعرض لها وأبرزها:

1:تجنب التبغ، دخان السجائر والغليون ضار بالقلب والشرايين كما هو مضر بالرئتين، إذا كنت مدخنًا ، فإن الإقلاع عن التدخين هو أكبر هدية صحية يمكنك أن تقدمها لنفسك، يعتبر التدخين السلبي سامًا أيضًا ، لذا تجنبه قدر الإمكان.

2: كن نشيطا التمرين والنشاط البدني هما أقرب الأشياء التي لديك ضد أمراض القلب والحالات المزمنة الأخرى، أي قدر من النشاط أفضل من لا شيء ؛ 30 دقيقة على الأقل في اليوم هي الأفضل.

3: إذا كنت تعاني من زيادة الوزن ، فإن فقدان 5٪ إلى 10٪ فقط من وزنك الأولي يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في ضغط الدم وسكر الدم والحفاظ على صحة القلب.

4: إحياء نظامك الغذائي أضف الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والدهون غير المشبعة والبروتين الجيد (من الفول والمكسرات والأسماك والدواجن) والأعشاب والتوابل، وابتعد عن الأطعمة المصنعة والصودا أو غيرها من المشروبات المحلاة بالسكر.

5:الابتعاد عن المشروبات الكحولية ، حيث انها تزيد من خطر الاصابة بمشاكل القلب والامراض السرطانية.