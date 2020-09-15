لماذا يسبب مرض السكرى رائحة الفم الكريهة؟

رائحة الفم الكريهة من المشاكل الشائعة للجميع من وقت لآخر في الغالب بعد تناول المواد الغذائية مثل الثوم والبصل، لكن هناك بعض الحالات الصحية التي يمكن أن تؤدي إلى رائحة الفم الكريهة مثل مرض السكري ومشكلة الكلى والربو والتليف الكيسي وسرطان الرئة، في هذا التقرير نتعرف على سبب رائحة الفم الكريهة لمرضى السكرى، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".

رائحة الفاكهة الحلوة شائعة في حالة مرض السكري وبالمثل ، يمكن أيضًا التعرف على أمراض أخرى برائحة التنفس ولكن ما الذي يسبب بالضبط رائحة الفم الكريهة لمرضى السكر وكيف يمكنك التعامل معها؟

رائحة الفم الكريهة لدى مريض السكري



يمكن أن يكون سبب رائحة الفم الكريهة لمرضى السكر بسبب ارتفاع مستويات الكيتونات في الدم.

عند الإصابة بمرض السكري، يصبح الجسم إما مقاومًا للأنسولين أو لا ينتج كمية كافية من الأنسولين.

نتيجة لذلك، لا تحصل خلايانا على ما يكفي من الجلوكوز اللازم لتغذية أجسامنا للتعويض عن ذلك ، نبدأ في حرق الدهون لإنتاج الطاقة اللازمة للقيام بوظائفنا المختلفة في الجسم.

عندما تحترق الدهون المخزنة في الخلايا بدلاً من الجلوكوز، فإنها تنتج الكيتونات، والتي تبدأ في التراكم في الدم والبول.

ارتفاع نسبة الكيتونات الموجودة في الجسم تسبب الرائحة الكريهة



ارتفاع مستوى الكيتونات في الجسم ضار بالفعل ويمكن أن يؤدي إلى حالة خطيرة أخرى تسمى الحماض الكيتوني السكري هذه الحالة أكثر شيوعًا لدى الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري من النوع الأول ويجب معالجتها في الوقت المناسب.

تشمل الأعراض الشائعة لارتفاع الكيتونات ما يلي:

-رائحة حلوة تشبه الفاكهة في أنفاسك

-كثرة التبول

-ألم في البطن أو غثيان أو قيء

-ارتفاع مستويات السكر في الدم

-ضيق في التنفس

كيفية التعامل مع رائحة الفم الكريهة



إذا كانت رائحة الفم الكريهة ناتجة عن مستويات عالية من الكيتونات في الدم، فلا يمكن القضاء عليها إلا عن طريق الأدوية ولكن في بعض الأحيان يمكن أن يكون أيضًا بسبب مشاكل الأسنان لذا ، فأنت بحاجة إلى تقييم الموقف جيدًا قبل التوصل إلى نتيجة.

-اغسل أسنانك مرتين في اليوم على الأقل.

-تنظيف فمك بخيط الأسنان.

-حافظ على رطوبتك بشرب الماء.

-تتبع مستويات السكر في الدم

-استخدم النعناع أو العلكة الخالية من السكر لتحفيز اللعاب.

-قم بزيارة طبيب أسنانك بانتظام.