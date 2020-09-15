ما هى الآثار طويلة المدى لفيروس كورونا؟

"ارتفاع فى الحرارة وهمدان فى الجسم والسعال المستمر وفقدان حاسة الشم والتذوق"، هى الأعراض المعروفة للفيرس التاجى منذ بداية انتشار المرض، قد تختف من شخص لآخر حسب حالته ولكنها من العلامات البارزة ، ولكن ماذا بعد التعافى من الفيروس التاجى ؟، وما هى الآثار طويلة المدى لفيروس كورونا على صحة المتعافين؟

وحسب ما ذكره موقع cnn ، أبلغ بعض الناجين من Covid-19 عن مجموعة متنوعة من المشاكل بعد أسابيع أو أشهر من نتيجة اختبارهم إيجابية، حتى الشباب عانوا من أعراض طويلة الأمد مثل ضيق التنفس ، والتعب المزمن ، وضباب الدماغ ، والحمى طويلة الأمد ، والسعال ، وفقدان الذاكرة ، وعدم القدرة على التذوق أو الشم .

وجدت دراسة واحدة لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) أن 35٪ من الناجين الذين شملهم الاستطلاع ما زالوا يعانون من الأعراض بعد أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع من اختبارات فيروس كورونا:

في الفئة العمرية من 18 إلى 34 عامًا ، قال 26 ٪ إنهم لا يزالون يعانون من الأعراض بعد أسابيع.

في الفئة العمرية من 35 إلى 49 عامًا ، كان 32 ٪ لا يزالون يتصارعون مع الآثار بعد أسابيع.

بالنسبة لأولئك الذين يبلغون من العمر 50 عامًا أو أكبر ، قال 47 ٪ إنهم لا يزالون يعانون من الأعراض بعد أسابيع.

قالت جمعية القلب الأمريكية إن خطر الوفاة بسبب تلف القلب المرتبط بفيروس كورونا يبدو أكبر بكثير مما كان يعتقد سابقًا.

وقالت جمعية القلب الأمريكية إن التهاب الأوعية الدموية وإصابة القلب تحدث في 20٪ إلى 30٪ من مرضى Covid-19 في المستشفيات وتساهم في 40٪ من الوفيات. قال رئيس جمعية القلب الأمريكية الدكتور ميتشل إلكيند إن المضاعفات القلبية لـ Covid-19 قد تستمر بعد التعافي من فيروس كورونا.