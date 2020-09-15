أسعار صرف العملات مقابل الشيقل

وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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15 أيلول / سبتمبر 2020 08:30
غزة- الرأي:
جاءت اسعار صرف العملات اليوم الثلاثاء كما يلي:
الدولار: 3.42
الدينار: 4.77
اليورو: 4.01
تنافس في الخير بين مجالس وهيئات الكتلة الإسلامية في الجامعات
08:36صحيفة تقترح صلاة مشتركة لابن زايد ونتنياهو بالأقصى
08:42قوات الاحتلال تعتقل 7 شبان من القدس المحتلة
08:30أسعار صرف العملات مقابل الشيقل
08:28الطقس: أجواء حارة والحرارة أعلى من معدلها السنوي
08:18النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2616) الثلاثاء 15/9/2020
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