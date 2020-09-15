أسعار صرف العملات مقابل الشيقل

08:18النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2616) الثلاثاء 15/9/2020

08:28الطقس: أجواء حارة والحرارة أعلى من معدلها السنوي

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