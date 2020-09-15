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ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

أسعار صرف العملات مقابل الشيقل

15 أيلول / سبتمبر 2020 08:30

غزة- الرأي:

جاءت اسعار صرف العملات اليوم الثلاثاء كما يلي:

الدولار: 3.42

الدينار: 4.77

اليورو: 4.01

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