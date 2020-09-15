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صحيفة تقترح صلاة مشتركة لابن زايد ونتنياهو بالأقصى

15 أيلول / سبتمبر 2020 08:36

نتنياهو وبن زايد
نتنياهو وبن زايد

القدس المحتلة - الرأي

اقترحت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، أن يقيم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو صلاة مشتركة في المسجد الأقصى مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد أو مع رئيس الوفد الإماراتي الذي من المقرر أن يصل إلى دولة الاحتلال في 22 من الشهر الجاري.

وقالت الصحيفة إن انتقاء اسم "اتفاق أبراهام" لاتفاق السلام مع الإمارات لم يكن عبثياً، وأن السلام بين الديانات يتطلب الإقرار بـ"حق اليهود بالصلاة في جبل الهيكل"، وهو المصطلح الإسرائيلي المزعوم للمسجد الأقصى المبارك.

وأضافت أن كثيراً من الأشياء التي لم تكن طبيعية، باتت طبيعية اليوم، وكثير من المحرمات لم تعد كذلك، وقد حان الوقت لكسر أكبر المحرمات وهو "صلاة اليهود" في المسجد الأقصى، وتحقيق نبوءة التوراة والتي تقول إن "الهيكل سيصبح بيتاً للصلاة لجميع الأمم في آخر الزمان". بحسب زحم الصحيفة.

كما اقترحت دعوة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى هذه الصلاة المشتركة، ليكون ذلك بمثابة "مدّ يدِ السلام" إليه من جديد.

وختمت الصحيفة بزعمها أن "إنكار حق اليهود بالصلاة في جبل الهيكل هو من أغرب جوانب هذا الصراع، وهذا ينبغي تصحيحه الآن بتمكين كل أبناء إبراهيم من الصلاة فيه، إن أردنا لاتفاق أبراهام أن يكون ذا معنىً".


المصدر: عربي 21

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