طوارئ الزراعة بخانيونس تتابع عمل الصيادين في ظل جائحة كورونا

غزة- الرأي

نفذت لجنة الطوارئ بمديرية زراعة خانيونس، بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الوطني، جولة مشتركة على ميناء الصيادين، وذلك للتأكد من إلتزام الصيادين، والتجار بإجراءات السلامة، والوقاية داخل الميناء والتسويق إلى نقاط البيع التى حددتها لجنة الطوارئ فى مختلف مناطق المحافظة .

وأفادت لجنة الطوارئ أنه تم زيارة المحطات الرئيسية لتعبئة الخضار وفحص المنتجات وجودتها والأسعار وتسويقها إلى نقاط بيع التجزئة في كافة المناطقؤ والتأكد من التزام الجميع إجراءات الوقاية و السلامة ومدى توفير الخضار من الحقول إلى محطات البيع الرئيسية .



وتأتي هذه الجولة استكمالاً للعمل والتنسيق بين الوزارات ذات العلاقة فى استمرار العمل فى ظل استمرار جائحة كورنا والتى أثرت على مناحي الحياة.