"لــص دراجات هوائية" في قبضة مباحث رفــح

غزة-الرأي

تمكنت المباحث العامة - قسم مباحث البلد في محافظة رفح جنوب قطاع غزة من ضبط لص بعد سرقته لـ 18 دراجة هوائية تعود لعدد من المواطنين في منطقتي البلد وتل السلطان بالمحافظة.

وقال النقيب مدحت زعرب رئيس قسم مباحث البلد:" أن القسم تلقى عدة شكاوى من مواطنين مفادها قيام مجهول بسرقة درجاتهم الهوائية في منطقتي البلد وتل السلطان بالمحافظة".

وأضاف النقيب زعرب أن القسم باشر بإجراءات البحث والتحري في الأماكن التي حدثت فيها السرقات، مُبينّا أنه وبعد متابعة حثيثة وجهود كبيرة بذلها ضباط وأفراد القسم تم الاشتباه بالمدعو "ع.ع" .

وأوضح النقيب زعرب أنه تم استدعاء المشتبه به حسب الأصول القانونية، لافتاً إلى أنه أعترف خلال التحقيق معه بسرقة "10" دراجات من منطقة اختصاص مباحث البلد، بالإضافة إلى سرقة "8" دراجات أخرى من منطقة اختصاص مباحث تل السلطان.

وأشار النقيب زعرب إلى أنه تم ضبط دراجتين بحوزة المشتبه به، مبيّنا أنه تم إحالة المشتبه به والمضبوطات إلى مفتش التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.