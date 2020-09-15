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تعاملت مع77 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن

النيابة العامة تحقق في 84 قضية بشأن الاستقرار المجتمعي

15 أيلول / سبتمبر 2020 09:20

تعاملت مع77 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن
تعاملت مع77 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن

غزة- الرأي

قالت النيابة العامة إنها  حققت في84 قضية على مستوى محافظات قطاع غزة أمس الاثنين، دون أن تسجل أي قضية تتعلق بجرائم النشر وتداول الإشاعات والأخبار الكاذبة.

وأفادت النيابة العامة خلال الموجز اليومي لإجراءات النيابة العامة لتحقيق الأمن والاستقرار المجتمعي،  أنها تعاملت مع 5 قضايا تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة،عدا عن تعاملها مع 2  من القضايا  تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات وعدم الالتزام بحظر التجوال والحجر الصحي .   

كما ذكرت النيابة العامة خلال تقريرها ليوم أمس، أنها تعاملت مع77  قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي.

وأضافت النيابة العامة أنها اتخذت وفق المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات، في حين  عمدت النيابة العامة إلى توقيف 58 متهم على مختلف القضايا المذكورة.
فيما استمرت الإجراءات بحق الآخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.

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