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تأكيداً على اجراءات ضبط الامن خلال الحالة الطارئة

النيابة العامة تعقد اجتماعاً طارئاً لأعضائها عبر برنامج زوم

15 أيلول / سبتمبر 2020 09:24

النيابة العامة تعقد اجتماعاً طارئاً لأعضائها عبر برنامج زوم
النيابة العامة تعقد اجتماعاً طارئاً لأعضائها عبر برنامج زوم

غزة- الرأي

عقدت النيابة العامة، اجتماعاً طارئاً ضم الجمعية العمومية لأعضاء النيابة العامة عبر تقنية *برنامج (zoom)*، حرصاً على التباعد الاجتماعي واتخاذ سبل الوقاية والسلامة.

وقد تحدث النائب العام المستشار  ضياء الدين المدهون، إلى أعضاء النيابة العامة في عدة محاور، كان أولها الشكر والثناء على الجهود المبذولة من طواقم النيابة العامة، القضائية والإدارية، المناوبة في ظل تعليق دوام الوزارات والمؤسسات الحكومية.

ويأتي ذلك، بهدف تعقب مرتكبي الجرائم، ومتابعة الشكاوى الواردة، واستكمال التحقيق فيها، وضمان سلامة إجراءاتها، بالإضافة إلى دعم وإسناد القرارات الحكومية الرامية إلى محاربة وباء كورونا كوفيد-19، والحد من انتشاره والتعامل مع آثاره، وأيضاً تعزيز الحالة الحقوقية وضمان سيادة القانون في ظل الحالة الاستثنائية التي يعيشها أهلنا في قطاع غزة.

كما ناقش النائب العام مع أعضاء الجمعية العمومية السياسات الإجرائية العامة الضابطة لعمل النيابة العامة في ظل المرحلة الحالية، وأبرزها الحد من التوقيف الاحتياطي باستثناء جرائم التلبس، والجرائم الخطيرة، والتشدد في الاجراءات في جرائم مخالفة التعليمات المرتبطة بالحالة الطارئة التي يعيشها قطاع غزة، بالإضافة إلى متابعة المظالم الواردة، وخطط إنجاز الملفات المدورة مع مراعاة تدابير الوقاية والسلامة.

وقد خلص الاجتماع إلى أهمية استثمار وسائل التكنولوجيا في العمل الإجرائي للنيابة العامة، والتأكيد على تعزيز سيادة القانون واحترام الحقوق والحريات العامة والخاصة، وإسناد القرارات الحكومية بهدف الحفاظ على الصحة والسلامة العامة وتعزيز السكينة والطمأنينة العامة، والتأكيد على استمرارية عمل طواقم النيابة المناوبة في لجان الطوارئ الفرعية وفق آليات العمل المقرة من لجنة الطوارئ العليا في النيابة العامة، وحث الجميع عل التحلي بالمسؤولية واتخاذ أسباب الوقاية والسلامة والتقيد بالتدابير الاحترازية.

يُذكر أنّ إجمالي المشاركين في اللقاء بلغ حوالي ستين عضواً من أعضاء النيابة العامة، يمثلون ثلثي الجمعية العمومية.

119637732_3309126042508417_8048245001376810783_n النيابة العامة تعقد اجتماعاً طارئاً لأعضائها عبر برنامج زوم 119586215_3309125879175100_3179818149235950609_n
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