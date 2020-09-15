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"الصحة "تشيد بجهود المؤسسات الصحية الخاصة والاهلية لمواجهة كورونا

15 أيلول / سبتمبر 2020 09:34

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غزة-الرأي

أشاد وكيل وزارة الصحة المساعد د. مدحت محيسن أن الجهود التي تبذلها المؤسسات الصحية الخاصة والاهلية جنبا الى جنب مع وزارة الصحة تساهم في تعزيز كافة بروتوكولات العمل والتي تضمن عدم تأثر الخدمة مع مستجدات الحالة الوبائية في قطاع غزة , مشيرا الى أن الفرق الطبية وخدمات التطبيب عن بعد سواء التي تتبع وزارة الصحة أو المؤسسات الأهلية تؤدي دورا رائعا في الوصول الى كافة المرضى وتقديم العلاج اللازم لهم ضمن خطة الوقاية والسلامة .

جاء ذلك خلال لقاء تنسيقى عقدته وزارة الصحة امس  مع ممثلي القطاع الأهلي والخاص من مقدمي الخدمات الصحية , وذلك لبحث مستجدات الجهود المشتركة ومتابعة الاجراءات المتعلقة بتقديم الرعاية الصحية في ظل جائحة كوفيد 19 .

كما وثمن د. محيسن الدور المسئول لتلك المؤسسات فالجميع يعمل وفق كافة الامكانيات المتاحة وعلى مدار الساعة في التجاوب السريع مع اتصالات المواطنين عبر الرقم المجاني الخاص بوزارة الصحة 103 , وعبر الأرقام التي تتيحها المؤسسات الشريكة .

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