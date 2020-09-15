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الخدمات الطبية تُجري الفحوصات PCR لمنتسبي المديرية العامة للتدريب

15 أيلول / سبتمبر 2020 09:43

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غزة-الرأي

نظمت المديرية العامة للخدمات الطبية العسكرية التابعة لوزارة الداخلية والأمن الوطني امس، إجراءات فحص PCR لأبناء وزارة الداخلية وبالتحديد منتسبي المديرية العامة للتدريب وهيئة التنظيم والادارة.

بدوره،أوضح مدير عام الخدمات الطبية العسكرية عميد طبيب محمد صالح أنه تم فحص ما يزيد عن 260 من منتسبي وزارة الداخلية وذلك للتأكد من سلامتهم من فيروس (كورونا).
وأشار صالح انه تم التنسيق بين المديرية العامة للتدريب وهيئة التنظيم والادارة وإدارة مجمع كمان عدوان واللجنة الطبية والشؤون الفنية في الخدمات الطبية لترتيب إجراءات الفحوصات.
وبيّن صالح أن الخدمات الطبية العسكرية تُسخر كل إمكانياتها من أطباء وكوادر ومعدات وسيارات إسعاف وعقد دورات إرشادية للحد من إنتشار فيروس (كورونا).

ومن الجدير بذكره أن الخدمات الطبية تساهم بشكل كبير بالقيام بسحب عينات PCR (كورونا) لكافة المنتسبين الجدد لوزارة الداخلية للتأكد من سلامتهم.

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