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زراعة شمال غزة تتفقد مزارع الدواجن بعد موجة الحر الأخيرة

15 أيلول / سبتمبر 2020 10:07

زراعة شمال غزة تتفقد مزارع الدواجن بعد موجة الحر الأخيرة
زراعة شمال غزة تتفقد مزارع الدواجن بعد موجة الحر الأخيرة

غزة- الرأي

نفذت لجنة طوارئ مديرية زراعة الشمال، جولة تفقدية على مزارع الدجاج والحبش شملت مناطق جباليا وبيت لا هيا وبيت حانون، وذلك بهدف تقييم وتسجيل الأضرار الناجمة عن موجة الحر الأخيرة.


وتأتي هذه الجولة للوقوف على واقع مزارعي ومربي الدواجن، برغم ظروف انتشار وباء كورونا وحالة الطوارئ التي تستنزف الكثير من الجهود لتسهيل وتذليل العقبات أمام المزارعين.


وخلال الجولة تم تسجيل ما يقارب ٢٠ مزرعة متضررة جراء هذه الموجة، كما دعت لجنة الطوارئ المزارعين باتباع إجراءات وقائية لتفادي حالات النفوق كالتبريد برذاذ المياه على أسطح وجوانب المزرعة والعديد من الإجراءات التي تؤدي إلى تقليل الفاقد لدى المزارع.

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