مدرسة زهرة المدائن تطلق موقع المعلم الرقمي المبدع

غزة- الرأي

أطلقت مدرسة زهرة المدائن الثانوية للبنات، موقع المعلم الرقمي المبدع للتعلم عن بُعد، والذي يُعد بمثابة مكتبة إلكترونية تحتوى على العديد من أنواع الأدوات والبرامج والمواقع والمنصات التي يحتاجها المعلم في تفعيل التعلم عن بُعد من خلال الصفوف الافتراضية.

وقام على إعداد وتصميم الموقع المعلمة أ.أريج أحمد أصرف، والمعلمة م.مها حسن الزقزوق من مدرسة زهرة المدائن الثانوية للبنات.

وفي هذا السياق أكد د.عبد القادر أبو علي مدير التربية والتعليم غرب غزة، أن صلابة أي نظام تعليمي وتماسك عناصره تظهر في الأزمات الاستثنائية غير المتوقعة،

وبين أن صمود الأنظمة الحيوية، ومنها التعليم، أمام مثل هذه الأزمات يعتمد على المرونة في الإجراءات والقرارات التي تبتعد عن الجمود.

وقال د.أبوعلي في رسالة وجهها للمعلمين بمناسبة إطلاق الموقع الرقمي: "إن الأسابيع الماضية وما شهدته من انتشار كبير لأدوات تكنولوجيا التعليم بأنواعها ومستويات تفاعلها، جسدت عنواناً حتمياً هو التشاركية الحقيقية التي يكون فيها للمعلم ومدير المدرسة و أولياء الأمور دور محوري لاستمرارية التعليم عن بعد".

وأوضح د. ابوعلي أن المعلم الفلسطيني كان على الدوام مبادرًا في التواصل مع طلبته وذويهم، كما كان للمبادرات الفردية أثر عظيم على الصعيد التربوي التعليمي والمجتمعي.

وخاطب د.أبوعلي المعلمين قائلا: " أنتم أساس نجاح العملية التعليمية، بعزمكم تسير وبهمتكم ترتقي، وكلنا أمل بمشاركة فاعلة في هذا الموقع الرقمي".

ووجه مدير التربية والتعليم رسالة شكر وتقدير للمعلمتان المبدعتان اللتان قامتا على إعداد وتصميم الموقع مشيرا الى الجهود الكبيرة التي بذلت خلال تصميم الموقع.

فيما أوضحتا المعلمتان المصممتان للموقع أن بداخل الموقع محتوى تعليمي مطور بخبرات وجهود فلسطينية، يوفر الحد المناسب من المعرفة والمهارات في ظل ظروف استثنائية.

وقالتا :"إن الموقع استثمر خبرات معلمينا ومعلماتنا لضمان نجاح عملية التعليم عن بعد، من خلال ما يركز عليه من جملة من المهارات والكفايات.

ويحتوي الموقع على حوالي 40 تطبيق مع نبذة تعريفية لكل تطبيق مع رابط التنزيل و فيديو قصير.

ويعد الموقع دليل شامل يسهل على المعلمين اختيار الأدوات المناسبة في تصميم المحتوى والأنشطة الالكترونية ويوفر عليهم عناء البحث عن أفضل البرامج والمواقع وروابطها وشروحات مفصلة عنها.

رابط الموقع