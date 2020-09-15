طوارئ زراعة الشمال تتابع ثلاجات البطاطس لضبط المخالفين للأسعار

غزة- الرأي

تابعت لجنة طوارئ زراعة الشمال، جميع مراكز تجميع الخضار، بهدف متابعة إجراءات الوقاية والسلامة وضبط الأسعار.

كما تابعت اللجنة مايقارب ٣٠ محل تجزئة على مستوى شمال غزة من بينها محلات بيع الخضار والدجاج اللاحم والبيض.



وجرى تتبع المستغلين للأسعار وإرسال أسماؤهم لمباحث التموين لمتابعتهم وعمل اللازم.



وفي السياق ذاته، قامت لجنة الطوارئ بالشراكة مع وزارة الاقتصاد، ومباحث التموين بحولة تفقدية على ثلاجات البطاطس المنتشرة في شمال غزة لضبط المخالفين والتحفظ على كميات كبيرة منها، وعمل تعهدات على التجار بالالتزام بالأسعار المقرة من قبل لجنة الطوارئ مشددة باتخاذ الاجرءات القانونية بحق المخالفين.