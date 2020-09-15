المعلمة الجبور تؤدي رسالتها عبر التواصل الالكتروني مع طالباتها

غزة- الرأي

"سنؤدي رسالتنا مهما بذلنا من جهود وتضحية فطالباتنا أمانة في أعناقنا".. بهذه الكلمات بدأت المعلمة سها الجبور حديثها عن التواصل الالكتروني مع طالباتها من خلال الصفوف الافتراضية بتوجيهات وزارة التربية والتعليم وبدء استخدام هذا السيناريو في ظل صعوبة العودة إلى المداس في المرحلة الحالية .

الجبور لديها ابنة في الثانوية العامة دفعها للشعور بما ينتاب أولياء الأمور من قلق بشأن أبنائهم.

الجبور معلمة كيمياء لصفوف الثانوية العامة في مدرسة خان يونس الثانوية للبنات، أدركت منذ البداية أن طالباتها يحتجن لكل لحظة فبادرت إلى إنشاء قناة على اليوتيوب وشرعت بتصوير دروس في موضوعات الضوء والأمواج الكهرومغناطيسية - الطيف المتصل - الطيف الذري فضلا عن التواصل المباشر مع الطالبات عبر تقنية الصفوف الافتراضية.

بل وتجاوزت ذلك بتنظيم لقاءات مباشرة مع الطالبات استضافت خلالها مديرة المدرسة أ. لواحظ معمر ومشرف مبحث الكيمياء أ. محمود المصري الذي بدوره أجاب على معظم أسئلة وأستفسارات الطالبات .

ولم تكتف الجبور بذلك بل أعدت اختبارات الكترونية وعقدت مسابقات من خلال منصة( Kahoot) .

تشعر الجبور بسعادة غامرة بعد انطلاقة البداية في التواصل الالكتروني مع طالباتها لاسيما بعد أن لمست تفاعلا كبيرا منهن.