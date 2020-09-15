79 حالة جديدة.. التقرير اليومي لجائحة كورونا بغزة

غزة- الرأي:

ملخص التقرير اليومي من وزارة الصحة حول جائحة فيروس كورونا في قطاع غزة



الثلاثاء 15/9/2020 الساعة 10:30 صباحا

عدد العينات الجديدة التي جرى فحصها 1590 عينة



تسجيل (79) اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية.



تعافي 60 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.



اجمالي تراكمي للمصابين منذ مارس الماضي 2006 اصابة منها/



حالات نشطة حاليا 1688 حالة

متعافين 303 حالة

وفيات 15



غرفة عمليات الطوارئ في وزارة الصحة تتابع تطورات الحالة الوبائية والاجراءات المطلوبة وفق درجة الخطورة لكل منطقة في قطاع غزة.



فرق التقصي تعمل على تثبيط بؤر التفشي لحظة بلحظة وندعو المواطنين الى اسنادها بمزيد من الالتزام بالضوابط الصحية وعدم الحركة في الاماكن المغلقة.



الوباء لازال في حالة انتشار وندعو الجميع الى عدم التراخي أو الاستهتار في اجراءات الوقاية لحظة واحدة لان استهتارك_سيقتل_احبابك



نؤكد على الجميع عدم الخروج من المنازل الا بارتداء الكمامة وغسيل اليدين والتباعد الجسدي



نؤكد على حماية كبار السن وذوي الامراض المزمنة والاطفال وضعيفي المناعة بالالتزام التام بضوابط السلامة وعدم خروجهم من المنازل الا للضرورة.



نعمل في اطار مرحلة الاستجابة التي توازن بين استمرار التقصي وتلبية احتياجات المواطنين وفق الضوابط الصحية



