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أكثر من 2000 فحص مخبري في المرحلة المقبلة

"مشتهى": طواقمنا المخبرية تضاعف فحوصاتها لحصر انتشار فيروس كورونا

15 أيلول / سبتمبر 2020 11:06

"مشتهى": طواقمنا المخبرية تضاعف فحوصاتها لحصر انتشار فيروس كورونا

غزة- الرأي

قال مدير دائرة المختبرات في وزارة الصحة أ. عميد مشتهى،  إن الطواقم المخبرية العاملة في وزارته كثفت من جهودها، في اطار حصر انتشار فيروس كورونا من خلال مضاعفة الفحوصات المخبرية التي تجريها.

وأشار مشتهى إلى أن الطواقم المخبرية  ستتمكن خلال المرحلة المقبلة من إجراء أكثر من 2000 فحص مخبري للكشف عن الفيروس.


وأوضح مشتهى، أن زيادة الفحوصات المخبرية تعود إلى أمرين أولها ما تبذله الطواقم المخبرية من جهود جبارة ، إلى جانب ما تستحدثه الوزارة مع شركاءها من أجهزة وتقنيات متطورة تضيفها إلى المختبر المركزي الخاص بالفحص والكشف عن الفيروس.


وكشف عن جهاز متطور جديد لتسريع الفحوصات سيصل قريباً إلى قطاع غزة، إلى جانب الجهاز الذي تبرعت به اللجنة القطرية لإعمار قطاع غزة حيث سيسهم الجهازين في تسريع واجراء المزيد من الفحوصات.


كما نوه مشتهى إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الطواقم المخبرية التي تعمل على مدار الساعة في سبيل حماية أبناء شعبها من انتشار الفيروس، داعياً المواطنين إلى مساعدة الطواقم الصحية العاملة في وزارة الصحة من خلال الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الوزارة في سبيل الخروج إلى بر الأمان وحصر انتشار الوباء.

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