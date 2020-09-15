طاقم طبى بمجمع ناصر ينجح فى تشخيص داء البلعمة لطفل

خان يونس- الرأي

تمكن الطاقم الطبى برئاسة د.ياسر ابو غالى بمجمع ناصر الطبى في خان يونس جنوب قطاع غزة، من تشخيض مرض داء البلعمة لطفل، كان سبباً فى إنقاذ حياته.



وقال د.ابو غالى إن قسم الأطفال فى مجمع ناصر الطبي استقبل طفل يبلغ من العمر" 5سنوات" ظهرت عليه أعراض حرارة مرتفعة منذ عشرة أيام تم عمل التحاليل الأزمة والتصوير التلفزيوني( u.s) تبين فيه وجود تضخم فى الطحال والكبد .

وأضاف وبعد الرجوع إلى التاريخ المرضي للعائلة تم اكتشاف إصابات لنفس العائلة بنفس الأعراض حتى شقيقته الكبري وتبلغ من العمر 16عاما وتم تحويلها من سوء الحالة إلى المستشفات الضفة الغربية ولم يتم تشخيصها فى حينها وتوفت بدون أي علم بالحالة، وأيضا الأخت الأصغر 9سنوات أصيبت بنفس الحالة وحولت إلى خارج البلاد إلى جمهورية مصر العربية للعلاج دون تقدم او تشخيص وايضا لاقت نفس المصير لشقيقتها.



وتابع :"وبعد يومين من دخول الحالة إلى قسم الأطفال (ج)وعمل فحوصات خاصة توصل الفريق الطبي برئاسة الدكتور ياسر أبو غالى إلى تشخيص المرضي المسمي بداء البلعمة (H.L.H )Hemophagocytic lymphohysteocytosis وهو عبارة عن مرضي مناعي فتاك"

وقال وبنسبة الإصابة فى هذا المرض فهو يصيب واحد لكل مليون شخص وهو مرض نادر وليس سرطاني ولكن يعامل نفس العلاج ومتابعة الحالة السرطانية و وسيتم تحويل الحالة إلى المستشفى الرنتيسي بعد البدء بالعلاجات الأولية اللازمة.