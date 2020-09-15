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طوارئ الشق المدني بالداخلية تتابع سير العمل بالوزارة

15 أيلول / سبتمبر 2020 12:28

طوارئ الشق المدني بالداخلية تتابع سير العمل بالوزارة
طوارئ الشق المدني بالداخلية تتابع سير العمل بالوزارة

غزة- الرأي

 عقد رئيس لجنة الطوارئ المركزية في الشق المدني لوزارة الداخلية  أحمد الجرجاوي،  اجتماعاً عاجلاً مع  أعضاء اللجنة  في قاعة اجتماعات مكتب السيد الوكيل، مع أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية والسلامة حسب الأصول.

ويأتي ذلك الاجتماع بهدف تقييم المرحلة، ومتابعة سير العمل بالوزارة، ومناقشة عدد من الأمور الهامة التي تخص عمل اللجنة،  من ضمنها تعزيز العمل عن بُعد، ومعرفة بروتوكول التعامل مع المعاملات، والتنسيق في العمل بين الإدارات الفنية والمديريات، وكذلك معرفة بروتوكول التعامل مع الجمهور وآليات الاستقبال.

وأكد الجرجاوي  أن الأمور تسير حسب خطة الطوارئ التي تم إقرارها سابقاً ، واستمرار تقديم الخدمات العاجلة للمواطنين  مع كافة الاحتياطات اللازمة حفاظاً على سلامة الجميع.

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