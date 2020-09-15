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ومضخة خزان مياه الرحمة

طوارئ بلدية خان يونس تجري أعمال صيانة في بئر التحدي

15 أيلول / سبتمبر 2020 12:46

طوارئ بلدية خان يونس تجري أعمال صيانة في بئر التحدي
طوارئ بلدية خان يونس تجري أعمال صيانة في بئر التحدي

خان يونس- الرأي

أجرت الطواقم الفنية في قسم الكهرباء التابع لدائرة الأشغال العامة والصيانة في بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة،  والعاملة ضمن لجنة طوارئ جائحة كورونا، أعمال صيانة طارئة في بئر مياه التحدي.   حيث تم تركيب ماتور لتشغيل البئر بعد حدوث تلف في الماتور القديم نتيجة لزيادة ساعات التشغيل لفترات طويلة.
وأجرت  تلك الفرق أعمال صيانة في إحدى مضخات خزان مياه الرحمة وذلك من أجل تعزيز القدرة الإنتاجية وزيادة كميات الضخ إلى شبكات المواطنين في ظل الظروف الراهنة من تفشي وباء كورونا وارتفاع درجة الحرارة.
وتمنت لجنة طوارئ جائحة كورونا  السلامة التامة ودعت كافة السكان إلى إتباع إرشادات الوقاية والسلامة لحماية أرواحهم ومجتمعهم.
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