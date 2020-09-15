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الاقتصاد تجري جولة تفتيشية على محلات بيع الذهب بغزة

15 أيلول / سبتمبر 2020 01:05

الاقتصاد تجري جولة تفتيشية على محلات بيع الذهب بغزة
الاقتصاد تجري جولة تفتيشية على محلات بيع الذهب بغزة

غزة- الرأي

أجرت وزرة الاقتصاد الوطني جولة تفتيشية على محلات بيع الذهب والمجوهرات بمحافظة غزة.


وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن الطواقم التفتيشية التابعة لدائرة الرقابة والتفتيش بمديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة بالوزارة اجرت جولة ميدانية شملت 6 زيارات لمحلات لبيع الذهب والمجوهرات بمحافظة غزة.


وأوضح البيان، أن الجولات التفتيشية تهدف لمتابعة المشغولات المعروضة في محلات الذهب والمجوهرات الثمينة، وللتأكد من عدم وجود حالات خداع للمستهلك، والتحقق من سلامة الذهب، وكذلك التأكد من دمغ جميع المشغولات لدي مديرية المعان الثمينة. 


وتم خلال الجولات التأكيد على صحاب المحلات اتباع إجراءات الامن والسلامة خلال البيع والتعامل مع المواطنين.


وذكرت البيان، ان طواقم المديرية دمغت اليوم كميات من الذهب والمجوهرات لعدد من التجار وأصحاب المحلات.

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