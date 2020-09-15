وكالة الرأي الفلسطينية طوارئ بلدية خان يونس تجري أعمال صيانة في بئر التحدي وكالة الرأي الفلسطينية طوارئ الشق المدني بالداخلية تتابع سير العمل بالوزارة وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد بغزة تحيل 137 تاجرا وبائعا للنيابة العامة وكالة الرأي الفلسطينية بالصور| إيقاف منشأة غذائية عن العمل لعدم التزامها بالاجراءات الوقائية وكالة الرأي الفلسطينية محلل إسرائيلي: السفينة الحربية البريطانية في خدمة حماس وكالة الرأي الفلسطينية طاقم طبى بمجمع ناصر ينجح فى تشخيص داء البلعمة لطفل وكالة الرأي الفلسطينية "مشتهى": طواقمنا المخبرية تضاعف فحوصاتها لحصر انتشار فيروس كورونا وكالة الرأي الفلسطينية طوارئ زراعة رفح تنفذ جولات ميدانية على حسبة السمك وكالة الرأي الفلسطينية 79 حالة جديدة.. التقرير اليومي لجائحة كورونا بغزة وكالة الرأي الفلسطينية ضابط إسرائيلي: خططنا للسيطرة على السفينتين البريطانيتين سابقا
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

لإنجاز مشاريع البنية التحتية

الاقتصاد تفتتح مقلع لتوفير الرمال بمحافظة الشمال

15 أيلول / سبتمبر 2020 01:11

الاقتصاد تفتتح مقلع لتوفير الرمال بمحافظة الشمال
الاقتصاد تفتتح مقلع لتوفير الرمال بمحافظة الشمال

غزة- الرأي

افتتحت الإدارة العامة للمصادر الطبيعية بوزارة الاقتصاد الوطني مقلع للرمال بمحافظة الشمال لتوفير الرمال.


وأكد مدير عام الإدارة العامة للمصادر الطبيعية عبد القادر بنات، أن الوزارة افتتحت المقلع لتلبية احتياجات المواطنين والمقاولين، وأعمال البناء والتشييد، وإنجاز مشاريع البنية التحتية في منطقة بيت لاهيا.


وقال بنات، إن العمل في مقالع الرمال مستمر بنظام الطوارئ، لتوفير كميات من الرمل للمقاولين والمواطنين، مؤكداً أن الإدارة تسعى دائما للحفاظ على المصادر الطبيعية وتعمل على توفيرها بشكل قانوني من خلال الوزارة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

تنافس في الخير بين مجالس وهيئات الكتلة الإسلامية في الجامعات

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟