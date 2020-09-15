الاقتصاد تفتتح مقلع لتوفير الرمال بمحافظة الشمال

غزة- الرأي

افتتحت الإدارة العامة للمصادر الطبيعية بوزارة الاقتصاد الوطني مقلع للرمال بمحافظة الشمال لتوفير الرمال.



وأكد مدير عام الإدارة العامة للمصادر الطبيعية عبد القادر بنات، أن الوزارة افتتحت المقلع لتلبية احتياجات المواطنين والمقاولين، وأعمال البناء والتشييد، وإنجاز مشاريع البنية التحتية في منطقة بيت لاهيا.



وقال بنات، إن العمل في مقالع الرمال مستمر بنظام الطوارئ، لتوفير كميات من الرمل للمقاولين والمواطنين، مؤكداً أن الإدارة تسعى دائما للحفاظ على المصادر الطبيعية وتعمل على توفيرها بشكل قانوني من خلال الوزارة.