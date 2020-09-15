وكيل وزارة العمل: 21% من الأعزاب استفادوا من المنحة القطرية

غزة- الرأي

قال وكيل وزارة العمل بغزة، موسى السماك، امس الاثنين، إن نحو 138 ألف اسم سجل للاستفادة من المنحة القطرية (100 دولار) كمتضررين، بالإضافة إلى 20 ألف اسم أضيفت من المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، لافتاً إلى أن 60٪ من المسجلين للاستفادة من المنحة القطرية هم من فئة الشباب بين 19 إلى 30 عاماً.

وأوضح السماك، أن هناك لجنة مشكلة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمالية والاتصالات وضعت معايير واضحة للوصول إلى أكبر فئة من الشباب الذين كانوا يعملون قبل جائحة كورونا باليومية، مشيرا إلى أن هؤلاء يمثلون 69% من القطاع الاقتصادي في قطاع غزة .

وأكد أن معيار الفقر والحاجة لم يكن المعيار الأساسي لاختيار المستفيدين من المنحة، بل معيار الضرر الناتج عن جائحة كورونا.

ولفت إلى أنه تم اختيار 70 ألف اسم من ضمن 158 ألف، أي أن حوالي 88 ألف لم يستفيدوا، مؤكدا حرص وزراته على الوصول إلى الفئات الأكثر هشاشة.

وحول الاهتمام بفئة الأعزاب، أوضح السماك أن البيانات الموجودة أظهرت أن 26 % من المسجلين على قاعدة البيانات من الأعزاب، وقال "لم نعط كل الأعزاب المسجلين أعطينا حوالي 21% فقط من عدد الإجمالي المسجلين هؤلاء أغلبهم يعمل في الأعمال المتفرقة".