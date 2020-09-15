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في مشاركته بحملة أغلال وإهمال

بحر يحذر من خطورة الإهمال الطبي بحق الأسرى في ظل تفشي كورونا

15 أيلول / سبتمبر 2020 01:41

بحر يحذر من خطورة الإهمال الطبي بحق الأسرى في ظل تفشي فايروس كورونا
بحر يحذر من خطورة الإهمال الطبي بحق الأسرى في ظل تفشي فايروس كورونا

غزة- الرأي

توجه رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر بالتحية للأسرى الأبطال في سجون الاحتلال الذين يخوضون أصعب المعارك ويواجهون آلية بطش الاحتلال الاسرائيلي في معركة الكرامة.
وقال د. بحر في مشاركته بحملة أغلال وإهمال الذي نظمتها جمعية واعد للأسرى والمحررين لتسليط الضوء على معاناة الأسرى المرضى في سجون الاحتلال مع تفشي فايروس كورونا، قال إن ستة آلاف أسير فلسطيني وعربي في سجون الاحتلال، منهم 700 أسير مرضى بأمراض مختلفة، ويمارس الاحتلال ضدهم سياسة الإهمال الطبي المتعمد.
وأضاف د. بحر " اليوم أصبح في صفوف الأسرى 29 مصابًا بفيروس كورونا والعدد معرض للزيادة في كل لحظة"، مطالباً المؤسسات والمنظمات الدولية والمجتمع الدولي القيام بواجباتها الإنسانية، والعمل لإرسال لجنة طبية دولية للاطلاع على الواقع الصحي للأسرى الأبطال.
وأشار د. بحر إلى وجود ثمانية من #نواب المجلس التشريعي ما زالوا في سجون الاحتلال في أخطر انتهاك عرفه التاريخ للحصانة البرلمانية المعتبرة عالمياً.
ودعا رئيس المجلس التشريعي بالإنابة الأسرى الأبطال للصبر " فإن يوم حريتكم آتٍ لا محالة وشمس الإفراج عنكم ستشرق قريباً وستتنسمون عبير الحرية عما قريب بإذن الله تعالى".
 

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