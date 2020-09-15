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السماك: ركزنا بالمساعدات على الشباب العاملين باليومية

15 أيلول / سبتمبر 2020 03:27

المنحة القطرية
المنحة القطرية

غزة- الرأي:

قال وكيل وزارة العمل في غزة موسى السماك إن اختيار الـ70.000 مستفيد للمنحة القطرية الخاصة بمتضرري كورونا جرى اختيارهم من قبل لجنة شكلتها 4 وزارات وفق معايير واضحة. 

وأوضح السماك في تصريحات إذاعية اليوم الثلاثاء، إن اللجنة ركزت على الوصول لأكبر نسبة من فئة الشباب ممن يعملون باليومية، مبينا أنهم مثلوا 60% من المسجلين.

وأشار الوكيل إلى أن هؤلاء الشباب يمثلون 69% من القطاع الاقتصادي بغزة، لافتا إلى أن البيانات الموجودة أظهرت أن 26% من المسجلين من الأعزاب.

وأضاف: أعطينا حوالي 21% فقط من العدد الإجمالي للأعزاب المسجلين، موضحا أن معيار الفقر لم يكن المعيار الأساسي لاختيار المستفيدين من المنحة، بل معيار الضرر الناجم عن جائحة كورونا.

وتلقى 70000 مواطن من المتضررين من جائحة كورونا، مساعدة نقدية بقيمة 100 دولار، بتمويل من دولة قطر، بالتنسيق مع الوزارات المختصة في قطاع غزة، 

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