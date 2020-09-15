الداخلية: استئناف التسجيل لسفر الحالات الانسانية من غزة

غزة- الرأي:

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، عن استئناف التسجيل لسفر الحالات الإنسانية في اتجاه المغادرة عبر معبر رفح البري إلكترونياً؛ وذلك حرصاً على سلامة المواطنين وتلبية حاجاتهم، في ظل استمرار إغلاق مكتب التسجيل بسبب جائحة كورونا.

ونوهت الهيئة إلى أنها، وبالتعاون مع الإدارة العامة للحاسوب بوزارة الداخلية، طوّرت نظاماً إلكترونياً شاملاً للتسجيل للسفر، يتضمن كافة الخدمات: (تسجيل، إلغاء تسجيل، تأجيل سفر، إضافة مرافقين، طلبات استعجال.. وغيره).

وأكدت الهيئة أن الرابط المرفق هو النافذة الوحيدة لتسجيل المسافرين في اتجاه المغادرة، وليس هناك أية وسائل أخرى للتسجيل.

مرفق رابط التسجيل الإلكتروني، يتضمن دليل التسجيل.

- رابط التسجيل: https://daleel.moi.gov.ps/

- دليل التسجيل الإلكتروني:

https://drive.google.com/file/d/1NApM6WysOKyPaAkuXEe1XRBBZDRPTg5b/view?usp=sharing