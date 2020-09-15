بلدية غزة: حافظنا على استمرار تقديم خدماتنا رغم الصعوبات

غزة- الرأي

قال نائب رئيس بلدية غزة أحمد أبو راس، إن البلدية تجاوزت العديد من الصعوبات في سبيل استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين لا سيما في مجال المياه والصرف الصحي والنفايات الصلبة.

وأضاف أبو راس خلال حديثه لإذاعة "الرأي": "واجهت البلدية مشاكل في مجال المياه نظرا لانقطاع الكهرباء ما أدى لحدوث إشكالية في إيصال المياه كافية لكافة المناطق، وأيضًا إيصالها للمناطق المرتفعة، لكن استطاعنا وبجهود كبيرة من البلدية استطعنا تجاوز هذه الأزمة وأصبح جدول المياه منتظمًا في كل المناطق".

وتابع: "كما واجهنا صعوبات في جمع النفايات الصلبة، لأننا كنا نجمع النفايات مرتين في اليوم، لكننا اليوم نجمعها لمرة واحدة، وهذا ألقى عبئًا جديدًا على الموظفين والعاملين في بلدية غزة، لأننا حاولنا بذلك أن نوفر كميات الوقود في الآليات، واستطعنا أن نحافظ على مدينة غزة نظيفة بفضل الله".

وأشار أبو راس، إلى أن الحصار وأزمة كورونا أدت إلى عزوف المواطنين عن تسديد فواتير البلدية الشهرية، قائلا: "نحن نقدّر ذلك لكن هناك مواطنون مقتدرون نهيب بهم أن يسددوا ما عليهم لبلدية غزة، حتى نستطيع تقديم الخدمة على أكمل وجه".

وأوضح أن البلدية تعاونت ع وزارة الزراعة بفتح نقاط بيع لكل الخضار والمواد الأساسية في كل مناطق مدينة غزة، مضيفا: "لكن هناك للأسف باعة جوالون نلاحقهم في البلدية مباشرة ونقوم بتحذيرهم ومخالفتهم، لأنهم يفسدون حالة النظام، ويشكلون خطرًا بنقل المرض من منطقة لمنطقة".

وبين أبو راس، أن "هناك ما يقرب من 60 بيتًا محجورًا في مدينة غزة تتعامل معها البلدية بشكل خاص، وتحرص على نقل حاجياتهم، وتعقيم النفايات الخارجة من عندهم، والتعاون مع الجهات المختصة في تقديم الرعاية الخاصة لهم".