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32 مليون دولار خسائر العمال بغزة بسبب كورونا خلال 20 يومًا

15 أيلول / سبتمبر 2020 07:01

غزة- الرأي

قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين سامي العمصي، إن خسائر قطاع العمال في قطاع غزة بلغت 32 مليون دولار عن 20 يوم عمل لم يتقاضوا فيها أجرتهم بعد تعطلهم عن العمل بسبب أزمة جائحة فيروس" كورونا".

وقال العمصي في تصريح صحفي الثلاثاء إن أجرة العامل في غزة تبلغ نحو 10 دولارات يوميًا بأفضل حالاتها وأن عدد المتعطلين عن العمل والمتضررين في صفوف العمال من الجائحة بلغ نحو 160 ألفًا.

وأضاف أن كل يوم يمر يخسر العمال رواتب تقدر بنحو 1.6 مليون دولار، بمعدل 32 مليون دولار خلال 20 يوما لم يمارسوا فيها أعمالهم بسبب الجائحة".

ودعا العمصي الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأهلية والمنظمات إلى إطلاق "الصندوق الوطني لإغاثة العمال"، بحيث تساهم كل المؤسسات العاملة ورجال الأعمال فيها، أسوة بما جرى في الضفة الغربية، والتي يعاني عمال غزة الآن ذات معاناة عمال الضفة، وهو ما يستدعي أن يعاملوا أسوة بعمال الضفة.

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