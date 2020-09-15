وكالة الرأي الفلسطينية "مرضى الكلى".. معاناة مركبة في ظل جائحة كورونا وكالة الرأي الفلسطينية 32 مليون دولار خسائر العمال بغزة بسبب كورونا خلال 20 يومًا وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: سنُجري قريبًا أكثر من 2000 فحص كورونا يوميًا وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة: حافظنا على استمرار تقديم خدماتنا رغم الصعوبات وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية: استئناف التسجيل لسفر الحالات الانسانية من غزة وكالة الرأي الفلسطينية مختص: الاحتلال يستغل حالة التطبيع لتكثيف التهويد بالقدس وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة: سهلنا حركة المزارعين من وإلى أراضيهم وكالة الرأي الفلسطينية كحيل: صندوق "وقفة كرامة" لدعم المتضررين من كورونا بغزة وكالة الرأي الفلسطينية النيابة: تشديد الإجراءات بحق المخالفين للتعليمات وكالة الرأي الفلسطينية "المباحث" تُوقف 127 مواطناً خالفوا قرارات حظر التجوال
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

التعليم تنشر تعليمات وإجراءات وقائية لتسليم الكتب المدرسية للطلبة

15 أيلول / سبتمبر 2020 08:30

1
1

غزة-الرأي

بعد قرارها تسليم كتب الثانوية العامة

نشرت وزارة التربية والتعليم العالي تعليمات وإجراءات الوقاية الصحية المتبعة عند تسليم الكتب المدرسية للطلبة، وذلك للحفاظ على سلامة الطلبة والعاملين خاصة في ظل جائحة كورونا.

وكانت الوزارة قد قررت تسليم الكتب لطلبة مرحلة الثانوية العامة

وأوضحت الوزارة أن إجراءات الوقاية الصحية في تسليم الكتب كما يلي:

أولاً / إجراءات عامة:

1- تقوم المديرية بفرز حصة كل مدرسة من الكتب مسبقاً، وذلك لتقليل فترة مكوث فريق المدرسة في المكان.

٢-تقوم المديرية بجدولة المدارس لاستلام الكتب من المديرية، بما يضمن عدم حدوث تجمعات.

٣- المدارس الواقعة في المناطق المصنفة أنها بؤرة وبائية خطرة بحسب وزارة الصحة، وتم تصنيفها باللون الأحمر حسب لجنة الطوارىء الحكومية يتم تأجيل استلام الكتب فيها إلى أن تتحسن الظروف الصحية وانتظار تعليمات جديدة حسب الحالة الوبائية.

٤- الطلبة القاطنين في المناطق المصنفة أنها بؤرة وبائية خطرة بحسب وزارة الصحة، وتم تصنيفها باللون الأحمر حسب لجنة الطوارىء الحكومية، عليهم التزام بيوتهم، وأن كتبهم محفوظة، وسيتم تسليمهم الكتب عند تحسن الحالة الوبائية.

٥- يجب تنظيف المدرسة التي سيتم توزيع الكتب فيها وتطهير كافة الأسطح التي سيتم استخدامها.

٦- يُفضل تسليم الكتب في مكان مفتوح، جيد التهوية.

٧- تنظيم عملية استلام الكتب بطريقة تضمن عدم تواجد أكثر من 30 طالباً في لحظة واحدة في المدرسة.

٨- وضع طاولة عريضة بين المعلم و الطلبة عند التسليم للحيلولة دون حدوث تقارب جسدي.

٩- ضرورة تواجد عدد كاف من العاملين لتنظيم عملية استلام الكتب وفق الشروط الصحية.

١٠- ضرورة التزام كافة العاملين بارتداء الكمامة طيلة ساعات العمل.

١١- ضرورة التشديد على المعلمين بضرورة غسل اليدين جيداً وتجفيفهما قبل الشروع بتسليم الكتب.

١٢- يُمنع السلام باليد تحت أي ظرف من الظروف لكافة العاملين.

١٣- ضرورة توفير عبوة كحول جل، والإيعاز لكل العاملين بضرورة فرك اليدين مباشرة في حالة ملامسة أي من الأشخاص أو الأسطح.

ثانياً/ تعليمات خاصة بالطلبة:

ونؤكد على ضرورة تقيد جميع الطلبة بالإرشادات الصحية التالية، وذلك من أجل سلامتهم و سلامة المجتمع:

1- تجنب المواصلات العامة قدر الإمكان.

2- توجه إلى المدرسة بمفردك، و غادر بمفردك.

3- ضرورة التقيد بارتداء الكمامة عند التوجه للمدرسة لاستلام الكتب.

4- التزم بالموعد المحدد لك، و لا تذهب إلى المدرسة قبل الموعد.

5- حافظ على مسافة متر واحد على الأقل بينك و بين الآخرين.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

تنافس في الخير بين مجالس وهيئات الكتلة الإسلامية في الجامعات

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟