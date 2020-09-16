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وزارة المواصلات تستأنف عملها جزئياً في دائرتي ترخيص غزة والوسطى

16 أيلول / سبتمبر 2020 12:04

خلال تعقيم مبنى وزارة النقل والمواصلات
خلال تعقيم مبنى وزارة النقل والمواصلات

غزة- الرأي

أعلنت وزارة النقل والمواصلات، عن استئناف عمل دائرة ترخيص غزة والوسطى بشكل جزئي، وذلك يوم غد الأربعاء، وفق بروتوكولات السلامة المتبعة من وزارة الصحة الفلسطينية. 


ويأتي هذا الاستئناف بعد التوقف عن العمل نتيجة؛ فرض حالة الطوارئ بقطاع غزة جراء انتشار فيروس كورونا قبل عدة أسابيع.


من جهته، قال مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والاعلام أ. خليل الزيان في تصريح صحفي، إن الهدف من فتح هذه الدوائر هو تقديم الخدمات بشكل سريع للمؤسسات والجمعيات التي تعمل في الميدان، وكذلك للمواطنين الراغبين في تنفيذ الإجراءات الحكومية على مركباتهم.


وأضاف "الزيان" أن فتح الدوائر للجمهور الفلسطيني بقطاع غزة سيترافق مع توفير سبل السلامة والوقاية للموظفين والمواطنين. 


مؤخراً قامت وزارة النقل والمواصلات بتعقيم مبنى الوزارة وكافة دوائر الترخيص عبر محافظات قطاع غزة، كإجراء احترازي لتقديم الخدمات للمواطنين.

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