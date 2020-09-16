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5 علاجات منزلية لاكتساب بشرة متوهجة دون عيوب

16 أيلول / سبتمبر 2020 08:24

5 علاجات منزلية لاكتساب بشرة متوهجة دون عيوب
5 علاجات منزلية لاكتساب بشرة متوهجة دون عيوب

مع عودة الحياة بشكل جزئي في العديد من مدن العالم إلى الوضع الطبيعي، بدأ الناس تعويض الحرمان من الخروج والنزهات، وخرجوا من منازلهم أكثر من ذي قبل، ما يعني أن هناك احتمالات أن تتأثر بشرتنا بهذه العوامل البيئية السابقة.

 

وضح تقرير صحيفة ”إنديا“ أن هذه الجائحة لم تخل من بعض الإيجابيات، وإحداها أنه قد يكون للعلاجات المنزلية فوائد أكثر من منتجات التجميل المتاحة في السوق على بشرتنا.. وإليك بعضا منها:

– البطاطا الخام

 

 

للبطاطا فوائد كثيرة خفية، حيث تساعد في توهج البشرة. فقط اهرسي الثمرة وضعيها على وجهك، ثم اغسلي وجهك بعد بضع دقائق بالماء الفاتر، يمكن أيضا أن تساعد البطاطا في علاج الهالات السوداء.

– العسل والقرفة

 

 

يعد خليط العسل والقرفة مزيجا ناجعا لمن يعانون من حب الشباب، كما يعمل هذا المزيج بشكل رائع للبشرة الدهنية، فقط اخلطي المكونين وضعيهما كقناع لمدة 5 دقائق، ثم اشطفيه بالماء.

-الحليب والعسل

 

 

مكون سحري قادر على جعل البشرة متوهجة، كما أن الحليب يعالج حب الشباب ويرطب الجلد.

– خشب الصندل

يقلل خشب الصندل ومسحوقه من حب الشباب، والهالات السوداء، والندوب، كما أنه يساعد في الحد من اسمرار البشرة، وله خصائص مضادة للشيخوخة، ضعيه مباشرة على الوجه واشطفيه بالماء، يمكنك وضع جل الصبار لترطيب الجلد.

– الكركم

للكركم العديد من الفوائد الصحية، فهو غني بعنصر الكركمين المعروف بمقاومته للاسمرار وحب الشباب، ويمكن إضافة الليمون والعسل إليه، ثم قومي بوضع هذه التركيبة كقناع على الوجه.

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